Bangunan Struktur 2.500 Anak Tangga Ini Bakal Jadi Ikon Baru New York

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Desainer asal Inggris Thomas Heatherwick baru saja meresmikan rancangan proyek barunya untuk instalasi yang bakal menjadi pusat dari pengembangan Hudson Yards.

Karyanya ini disebut-sebut mampu membuat siapapun terpana lantaran Thomas membuat rancangan yang penuh intrik dan di luar kebiasaan pada umumnya. 'Vessel' namanya, yakni sebuah rancangan proyek berupa tangga terbuka tak tentu yang dibalut kulit baja dengan polesan warna tembaga. Struktur dengan 2.500 anak tangga ini rencananya akan dibuka untuk publik pada 2018 dan pada saat dibuka nanti akan menjadi pusat dari pengembangan Hudson Yards yang merupakan proyek tunnel stasiun kereta bawah tanah di New York , Amerika Serikat. Struktur raksasa tersebut bakal terdiri dari 154 tangga saling berhubungan dan 80 pendaratan serta secara bertahap diameternya bertambah hingga mencapai lebar 45,72 meter. Menurut Thomas, tujuan desainnya ini adalah untuk menciptakan sebuah ikon kota New York yang bisa mengangkat publik lebih tinggi dan melihat New York , Hudson Yards, dan bagian kota lainnya dengan perspektif baru. Sedangkan bagi mereka yang tidak ingin lelah melalui tangga-tangga tersebut guna melihat panorama New York , beberapa lift akan dipasang di Hudson Yards untuk mencapai puncak. "Studio saya diminta untuk merancang sebuah karya untuk struktur tak biasa di New York . Di kota dengan banyak struktur yang memanjakan mata maka pikiran kami pertama kali adalah tidak merancang struktur yang tidak hanya bisa dilihat saja tetapi juga bisa digunakan, disentuh, dan berhubungan dengan setiap orang," jelas Thomas. (*)