Dansa Sport Kalsel Gagal Sumbangkan Medali di Hari Pertama

Gagal Sumbangkan Medali

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANDUNG - Atlet Dansa Sport PON Kalsel 2016 yang tampil pada ajang PON XIX 2016 Jawa Barat di hari pertama pertandingan, Sabtu, (17/9/2016) gagal meraih medali.

Pertandingan cabang olahraga dansa sport digelar di Convention 1 Hotel Haris Kota Bandung, empat atlet dansa sport Kalsel tidak mampu bersaing dengan para atlet dari daerah lain.

Pasangan Muslih dan Rusdiana yang turun di tiga nomor yakni Rising Star Latin, Free for cha cha dan free for all rumba gagal tampil maksimal.

Mereka sudah gugur di babak penyisihan grup dari tiga nomor yang diikuti meski sudah tampil dengan sebaik mungkin.

Demikian juga dengan pasangan Agus dan Alya yang turun di dua nomor yakni Free For All Cha cha dan Rumba juga gagal lolos penyisihan.

"Kita sudah memberikan kemampuan terbaik kita. Namun atlet lain jauh lebih baik," kata Muslih usai pertandingan.

Pada hari kedua pertandingan, Minggu, (18/9/2016) mereka masih akan tampil untuk nomor pre amateur latin dan free for all jive.

Dari dua nomor ini, mereka juga bakal sulit bersaing dengan atlet dari daerah lain yang dari komposisi gerakan lebih baik.

"Kita akan tetap berjuang untuk bisa memberikan yang terbaik. Meski peluang kecil, namun kita akan tetap berusaha," katanya. (*)