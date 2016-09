Minggu Dinihari Jemaah Haji Keloter 1 Kalsel Tiba di Syamsudin Noor

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kloter bdj 01 asal Kabupaten Tala, Kota Banjarbaru serta Kota Banjarmasin direncakan akan berangkat dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada 17 September 2016 pukul 07.00 Waktu Arab Saudi (WAS) dan akan tiba di Bandara Syamsuddin Noor diperkirakan pada 18 September 2016 pukul 01.00 Wita.

"Proses penimbangan barang BDJ 1 dilakukan pukul 8 pg WAS, jadwal menuju Jeddah pukul 23.00 WAS tgl 16 Sept 2016 ( Malam sabtu) dan rencana diberangkatkan pukul 9 pagi tanggal 17 september (Sabtu pagi) WAS." kata H. Syahdi petugas Kloter BDJ 01.

Agenda penyambutan kedatangan Jamaah Haji Kloter 1 akan dilaksanakan di Aula Jeddah Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin pukul 02.00 Wita.

Pgs Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel H Noor Fahmi menyampaikan bahwa persiapan debarkasi haji banjarmasin untuk menyambut kepukangan para tamu Allah sudah rampung. (*)