Puncak Kekesalan Anggota Band One Direction, Louis Tomlinson Blok Kata 'Larry' di Instagram

Personel Band One Direction

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kejengkelan anggota band One Direction, Louis Tomlinson pada ulah fans akhirnya terjadi juga. Louis memblok kata 'Larry' dari komentar instagramnya.

Seperti diketahui, Larry merupakan ciptaan fans atas dugaan kedekatan dua anggota One Direction, Louis Tomlinson dan Harry Styles.

Dilansir The Sun, bertahun-tahun, fans menjadi 'mata-mata' kedekatan antara Louis dan Harry sejak 2012 lalu. Bahkan keduanya dikabarkan bukan hanya parnet di band One Direction.

Tapi juga memiliki hubungan spesial. Kekesalan ayah satu anak yang tengah menjalin asmara dengan artis Amerika, Danielle Campbell ini akhirnya memuncak.

Louis akhirnya menggunakan fitur baru dari instagram yang bisa menyaring komentar dengan menghapusnya jika ada kata yang tidak dibolehkan untuk ditulis.

Kata tersebut adalah Larry. Pada 2012 lalu, Louis juga pernah meluapkan kekesalannya pada fans terkait dengan rumor kedekatannya dengan Harry.

"the biggest load of bull**i ever heard" (pukulan terbesar (dari gosip) yang pernah aku dengar). Jawaban yang ia tuliskan pada salah seorang fans.