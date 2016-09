Sementara Dolar AS Menguat Akibat Data Inflasi Positif AS

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena data inflasi penting yang keluar dari negara itu lebih baik dari perkiraan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2 persen pada Agustus disesuaikan secara musiman, mengalahkan konsensus pasar 0,1 persen, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan, Jumat.

Selama 12 bulan terakhir, indeks semua item naik 1,1 persen sebelum penyesuaian musiman. Indeks untuk semua item tanpat makanan dan energi meningkat 0,3 persen pada Agustus, menyusul kenaikan 0,1 persen pada Juli.

Para analis mengatakan meskipun data inflasi tidak cukup untuk meyakinkan investor bahwa Federal Reserve bisa menaikkan suku bunga secepatnya pada bulan ini, itu didorong ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Desember.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,84 persen menjadi 96,088 pada akhir perdagangan, tertinggi dalam hampir dua minggu terakhir.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke 1,1152 dolar AS dari 1,1243 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3016 dolar AS dari 1,3237 dolar AS. Dolar Australia merosot menjadi 0,7482 dolar AS dari 0,7513 dolar AS.

Dolar dibeli 102,43 yen Jepang, lebih tinggi dari 102,12 yen pada sesi sebelumnya. Dolar naik menjadi 0,9811 franc Swiss dari 0,9714 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3215 dolar Kanada dari 1,3149 dolar Kanada, demikian Xinhua melaporkan.