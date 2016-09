Teuku Rasya Bawa Prilly Latuconsina Ketemu Ibunda, Tamara Blezinsky, Fans 'Rasya Sweet Banget'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan persahabatan antara artis muda Prilly Latuconsina dan Teuku Rasya terus menjadi sorotan.

Dalam acara Opera van Java di Trans 7 kemarin, Rasya terlihat mendampingi Prilly yang menjadi pemeran utama

dalam pentas OVJ yang mengangkat cerita dari drama Korea, Full House. Bahkan kehadiran Rasya tertangkap kamera beberapa kali.

"Kenapa lihat ke situ terus, lihatnya ke sini," ujar dalang OVJ, Parto yang kemudian diikuti arah kamera pada Rasya.

Nah persahabatn keduanya ternyata juga direstui oleh ibunda Rasya, Tamara Blezinsky yang terlihat memposting foto bersama Prilly dan Rasya.

"These two are amazing! Their friendship brings joy to my heart! Thank you for the smile, the laughter...and most of all thank you for caring.