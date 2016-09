Bisa Makan Gratis di Amaris Kok Bisa?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ada cara makan gratis bisa didapat di Hotel Amaris Banjar. Cukup mudah. Bisa mengajak 10 orang datang menikmati makan siang, maka akan mendapatkan 1 jatah makan gratis. Promo yang cukup memikat bagi yang ingin makan siang atau sedang acara relasi maupun keluarga.

Krishna Wibowo mengatakan, di Hotel Amaris sedang ada promo Smart Lunch All U Can Eat. Cukup bayar Rp 45 ribu per orang sudah bisa makan sepuasnya.

Dikatakanya dengan harga murah itu, tamu bisa memilih menu terbuka yang telah disiapkan seperti nasi goreng, ikan, sambal goreng hati, ayam, gado-gado, sop. Berbagai jenis buah nenas, semangka dan lain-lain.

Kelebihan apa saja bisa didapat di Hotel Amaris Banjar? Baca edisi cetak Banjarmasin Post, Selasa (20/9).