Bom di New York dan New Jersey Lukai 29 Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Serangan bom beruntun mengguncang Amerika Serikat. Bom meledak di 23rd Street dan Sixth Avenue, kawasan Chelsea, New York, Sabtu malam waktu setempat atau Minggu (18/9) pagi. Sebanyak 29 orang luka. Satu orang di antaranya kritis.

Di antara korban luka terdapat David Martinez dan Brenda Abero. Kepada CNN di Rumah Sakit Bellevue, mereka mengaku beruntung tetap hidup.

Martinez mengatakan saat kejadian mereka menuju Chelsea dengan menggunakan mobil. Tiba-tiba terdengar ledakan yang mengangkat mobil mereka. Ledakan ternyata mengenai sisi kiri mobilnya.

“Saya langsung tak sadarkan diri. Saat sadar saya sudah di ambulans,” katanya.

Martinez mengalami luka di kepala dan lengan. “Saya trauma. Saya pikir saya tidak akan bertemu lagi dengan anak saya lagi,” ujarnya.

Istrinya, Abero, lebih syok lagi. Apalagi dia sedang hamil. Untungnya kondisi kandungannya tidak masalah.



Seorang petugas pemadam kebakaran memperkirakan ledakan berasal dari sebuah peralatan eksplosif atau gampang meledak. Polisi juga mengamankan sebuah panci presto stainless steel dengan gagang hitam. Ada kabel gelap yang keluar dari atasnya. Itu karena panci tersebut diduga berisi bom.

Kepolisian New York meyakini aksi itu sudah direncanakan dan terkait terorisme. Namun itu berbeda dengan pernyataan Wali Kota New York Bill de Blasio. Dia mengklaim ledakan itu tak terkait aksi terorisme seperti peledakan bom pipa yang beberapa jam sebelumnya terjadi di New Jersey.