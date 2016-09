Gaya Selfie Pilot Ini Tidak Masuk Akal!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto seorang lelaki berbaju pilot yang sedang selfie di atas pesawat menjadi perbincangan netizen.

Tak hanya mengagumi foto tersebut, netizen juga menyoroti kacamata dari sang pilot. Dua hari lalu, akun Instagram @m.rizky2015 memposting foto pilot sedang selfie di atas pesawat. Yang membuat takjub ialah, pesawat itu tampak sedang mengudara. Dalam foto tersebut terlihat seorang lelaki mengenakan seragam pilot. Kemejanya berwarna putih dan celana warna hitam. Di pundaknya ada dua plakat warna hitam. Lelaki berjanggut dan kumis itu pun tampak mengenakan dasi. Dalam foto itu, lelaki tersebut tampak mengeluarkan badannya dari jendela pesawat saat sedang berada di atas lautan. Latar belakangnya juga terlihat sayap dari pesawat bercat putih. Wajah pria itu tampak tampan memang. Rambutnya tetap tertata rapih. Dia juga memakai kacamata. Sayangnya, belum diketahui siapa nama dari lelaki ini. Tapi sepertinya netizen menyadari bahwa foto itu adalah hasil editan. Ada sejumlah indikator yang membuktikan bahwa foto itu benar hasil editan. Berikut ini komentar dari netizen: andikadutapratama, Keliatan editan nya coba deh liat di kacamata nya ahmadfreeze, Did u see the bayangan di glasses? mar_garin_e.17, @fahrurreza02 coba liat bayangan di kacamatanya bang fauzanabidinn, Kalo beneran noo kacamata makalan jatoh, rambut berantakan, dann mulutt membuka lebar ervanconcept, @angga_fernanda08: Kalau gadget kamu layar berresolosi tinggi, maka akan tampak sekali perbedaan antara bagian belakang pesawat dgn beckgroundnya, yaitu mngenai pencahayaan, dan resolosinya, apalgi pantulan di kacamatanya. koleksi.sepatuku, Kalau di pesawat jendela terbuka bisa jadi turbulance raditodit, Simple nya aja ya itu pantulan kacamata kok di darat ya.wkkwkwkwkwk wdborneo_gemstone, Lahh itu pantulan kacamata ny kok lg di cafe??hahah hendro_blake, Yg lebih jelas ..dlm kecepatan pesawat..maka kulit wajah dan bibir akan meleber/gak karuan krn kulit wajah di terpa tekanan angin yg sangat kencang...LOOOOHHH ini mukanya rapih kaya gak kena angin ridho_irm, Editor nya lupa edit kacamata nya ada pantulan nya.