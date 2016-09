Impor Ditutup, Harga Jagung Mulai Meroket

BANJARMASINPOST.CO.ID, JaKARTA - Kebijakan pemerintah menutup impor jagung mulai berdampak pada industri pakan ternak dalam negeri. Maklum, industri pakan ternak merupakan pemakai terbesar jagung dengan komposisi 50% dari seluruh kebutuhan. Setelah impor jagung dilarang, kebutuhan jagung ini disubstitusi oleh gandum.

Lantaran impor seret, padahal permintaan tinggi, harga jagung lokal meroket. Repotnya, stok jagung lokal terus berkurang. Saat ini, harga jagung telah melampaui batas acuan tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 3.750 per kilogram (kg). Rata-rata harga jagung di tingkat petani mencapai Rp 3.800-Rp 4.000 per kg dengan kadar air 15%. Sementara harga di pabrik pakan di kisaran Rp 4.100-Rp 4.300 per kg dengan kadar air sama.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Desianto Budi Utomo mengatakan, harga jagung yang mencapai 4.300 per kg itu sudah cukup mahal. Seharusnya batas atas harga jagung itu sebesar Rp 3.750 per kg di level petani. "Dengan harga Rp 3.900 - Rp 4.000 per kg, sebenarnya petani sudah untung dan sejahtera," ujar Desianto kepada KONTAN, Minggu (18/9).

Desianto menjelaskan, kenaikan harga jagung belakangan ini tak terlepas dari stok jagung di pasaran yang berkurang. Sementara itu, industri pakan terus membutuhkan jagung untuk bahan pakan.

Karena stok jagung kurang, industri menggunakan produk substitusi, yakni gandum. Setelah ada kebijakan pembatasan impor jagung, industri pakan menggunakan gandum rata-rata 20% hingga 30% dari kebutuhan pakan ternak. "Padahal sebelum adanya pembatasan impor jagung, pemakaian gandum sangat kecil," terang Desianto.

Desianto menyatakan, GPMT mendukung kebijakan pemerintah menyiapkan lahan tanam jagung baru seluas 700.000 hektare (ha). Bila lahan tersebut berproduksi, akan ada tambahan produksi jagung sebanyak 4,2 juta ton. Artinya, produksi tambahan ini sudah menutupi kebutuhan impor yang dalam dua tahun terakhir rata-rata 3 juta ton per tahun. Sebagai perbandingan, kebutuhan jagung GPMT setiap tahun mencapai 8 juta ton. Tapi, itu masih proyeksi dan belum bisa menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan pakan ternak nasional karena belum ada hasilnya.

Ancaman defisit