Ledakan di New York, Tak Ada WNI Jadi Korban

BANJARMASINPOST.CO.ID - DARI 29 korban luka akibat ledakan yang terjadi di Distrik Chelsea, Manhattan, New York City, tak satu pun warga negara Indonesia.

“Sejauh ini aman, tidak ada WNI jadi korban,” jelas Benny YP Siahaan, Acting Konjen RI New York, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).

Dikatakan, KJRI New York terus memantau perkembangan di New York.

Kepolisian New York (New York Police Department) sudah menutup jalan di sekitar lokasi kejadian dan menemukan benda yang diduga bom kedua. Sejauh ini belum ada bukti ini terkait teroris dan tak ada ancaman khusus di New York City.

Polisi masih menutup sejumlah jalan dalam radius tiga blok dari lokasi ledakan. Petugas Kepolisian New York (NYPD) memarkir dua atau tiga mobil dalam posisi menyilang untuk menutup jalan.

Warga yang menyaksikan di luar batas zona larangan mulai beranjak pergi. Dari kejauhan tampak polisi masih melakukan aktivitas di ‘epicentrum’ lokasi di 23rd Street di antara 6th Avenue dan 7th Avenue.

Raungan sirine mobil polisi menggema. Bersahut-sahutan dengan sirine mobil pemadam kebakaran yang berada jauh di dalam garis batas.