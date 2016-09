Celebest Palu FC Jadi Lawan Pertama Martapura FC di 16 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Operator ISC B 2016 yakni PT Gelora Trisula Semesta (GTS) telah mengumumkan jadwal laga setiap klub yang akan berlaga di babak 16 besar.

Dan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh PT GTS tersebut, dipastikan tim Martapura FC yang tergabung di Grup C akan melakoni laga pertamanya pada 2 Oktober 2016.

Adapun yang menjadi lawan pertama tim berjuluk Laskar Sulthan Adam ini adalah tim Celebest Palu FC, dan laga akan dilakoni di markas sendiri yakni Stadion Demang Lehman.

Berikut jadwal lengkap Martapura FC di babak 16 besar ISC B 2016 Grup C :

Putaran I :

- 2 Oktober 2016 : Martapura FC vs Celebest FC.

- 7 Oktober 2016 : Martapura FC vs Persik Kediri.

- 15 Oktober 2016 : Perserang Banten vs Martapura FC.

Putaran II :

- 30 Oktober 2016 : Celebest Palu FC vs Martapura FC.

- 5 November 2015 : Persik Kediri vs Martapura FC.

- 6 November : Martapura FC vs Perserang Banten. (*)