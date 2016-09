Ingin Jadi MC Andal Atau Model? Yuk ke Falestine Banjarbaru

ist via banjarmasinpost.co.id/iriel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin anak anda memiliki kepercayaan tinggi bahlkan bisa menjadi. eorang ebtertainer Banua gabung saja di Kelas MC Falestine Agency Banjarbaru.

Felstine Agency akan mewadahi dengan memberikan kelas 'MC' (master of ceremony) dengan metode dasar kecakapan dan melatih kepercayaan diri. "Juga dengan dasar protokoler untuk dapat mnjadi entertainer yang berkarakter, Bagaimana cara untuk memandu, menghandle atau membuat suatu acara. ayoo bergabung dengan kelas MC (Master Of Ceremony) dengan mode hand on," kata pimpinan Falestine, Rinie Falestine. Rinie menambahkan dirinya bisa membuat dan membantu semua untuk lebih percaya diri cakap dan kreatif. Falestine Agency Models Banjarbaru ,juga mempunyai pendidikan modelling Terarah, dilatih oleh instruktur yang profesional dan berijazah (resmi Dinas) dan Lulusan Modelling School 2003. "Banyak ilmu yang akan kamu dapat di Falestine modelling Class ini, Kami membuka Program modelling untuk usia 4 Tahun Keatas. Yang akan diikuti selama 7 bulan dan Mendapat 3 sertifikat pokok," jelas dia. (*)