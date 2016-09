AS Roma Dulang Kemenangan Fantastis

fox photo via tribunnews.com

BANJARMASINPOST.CO.ID, ROMA - AS Roma raih tiga poin usai menang telak atas Crotone pada pekan kelima Liga Italia di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (22/9/2016) dini hari WIB. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Roma bekuk Crotone empat gol tanpa balas.

Keunggulan tim tuan rumah dibuka lewat gol Stephan El Shaarawy pada menit ke-26. Mendapatkan umpan panjang dari Alessandro Florenzi, El Shaarawy melepaskan tendangan kencang ke sudut kiri gawang Crotone. Berselang sembilan menit kemudian, Roma menggandakan keunggulan lewat gol Mohamed Salah. Salah sukses meneruskan umpan El Shaarawy dengan menusuk kotak penalti dan melepaskan tendangan kencang ke sudut kiri gawang lawan, skor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Usai turun minum, AS Roma tetap tampil ngotot. Hasilnya Roma dapat kembali menambah keunggulan lewat gol Edin Dzeko pada menit ke-48. Mantan striker Manchester City itu sukses mencetak gol berkat memanfaatkan umpan dari Francesco Totti. Gempuran serangan AS Roma tak berhenti meski sudah unggul tiga gol tanpa balas. Dzeko kembali mencatat namanya di papan skor setelah mencetak gol pada menit ke-57. Mantan striker Manchester City itu berhasil menjebol gawang Crotone berkat menyambar umpan Salah. Skor 4-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat AS Roma bertahan di peringkat ketiga. Sedangkan Crotone terdampar di posisi juru kunci dengan satu poin. (*)