Mau Malam Mingguan Berpesta Barbeque Ditemani Alunan Disc Jockey? Ke GoldenTulip Saja

It s time to barbeque!! di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bingung malam Minggu mau ke mana? kalau tidak ada acara datang saja ke Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin.

Di Hotel yang berada di Jalan Ahmad Yani Km 2 Banjarmasinitu mengelar pesta barberque dengan tajuk It's time to barbeque!!.

PublicRelation Hotel Golden Tulip Aldo menerangkan nongkrong di HotelGolden Tulip sambil bbq'an bersama pasangan, sahabat atau keluarga hanya dengan membayar Rp 80.000.

"Harga itu komplit atau all you can eat," kata dia.

Selain bbq'an tadi ujar Aldo pengunjung juga dihibur oleh Special Perform! DJ Hendy yang akan menambah nongkrong jadi seru dengan tempat yang cozy.

"Apalagi bisa melihat view kota seribu sungai Banjarmasin pada saat malam hari," sebut dia.

Tunggu apalagi, kata Aldo, pesan tempat kalian sekarang dan ajak pasangan, sahabat dan keluarga untuk ber bbq'an bareng mereka.

"Info & Reservation: Tel: 0511 3277777 atau follow akun IG kami @goldentulipgalaxy. International standards, local flavours," pungkas dia. (*)