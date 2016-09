Menakar Kekhususan Staf Khusus

Oleh: Dr Marudut Tampubolon SH MM MH

Advokat di Banjarmasin

Dalam bahasa normatif, semakin kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan membawa konsekuensi alternatif adanya pos baru pada jajaran birokrasi. Sebutlah akhir-akhir ini muncul pos baru bertajuk staf khusus. Sejak keberadaannya sekitar tahun 2005 lalu hingga kini memicu pro dan kontra. Untuk itu diperlukan klarifikasi secara obyektif sehingga jelas duduk masalahnya. Setidaknya, klarifikasi dibutuhkan dalam tiga perspektif. Pertama, perspektif norma, kedua perspektif ekonomis yang membawa konsekuensi, ketiga perspektif kinerja.

Dari ketiga perspektif dimaksud diharapkan lahir sebuah simpul yang jernih tentang eksistensi staf khusus. Klarifikasi ini dibutuhkan seiring jaman partisipasi dan keterbukaan. Partisipasi untuk secara bersama memberikan kontribusi terhadap jalannya roda penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat pusat, terkhusus untuk daerah, baik pada pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota.

Sementara dari sisi keterbukaan, segala sesuatu berkenaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat terbuka. Dalam arti, bisa diikuti perjalanan dan pengambilan kebijakannya, karena hal itu berhubungan nasib rakyat. Mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Bukankah pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat? Jadi, rakyat mempunyai hak sepenuhnya secara terbuka mengikuti proses pemerintahan di daerah sepanjang hal itu diperkenankan peraturan perundangan yang berlaku.

Perspektif Normatif

Pada pemahaman normatif, keterlibatan seeorang atau sekelompok ahli/pakar dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kelaziman, bahkan keharusan. Apalagi dalam pelaksanaan pemerintahan secara aktif. Pada pemerintah pusat, dimasa pemerintahan Orde Baru, misalnya, susunan kabinet lebih banyak diisi oleh para ahli atau pakar yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Hal ini didasarkan pada profesionalitas, dan tidak didasarkan pada pendekatan politis, ketika kabinet dijadikan ajang bagi-bagi kursi kabinet untuk para politisi. Dalam kamus ketatanegaraan, kabinet demikian dikenal sebagai zaken cabinet (kabinet para ahli).

Isinya adalah para profesional yang memang sangat menguasai masalah yang ada di lingkup kementeriannya.

Pada struktur kelembagaan tinggi negara, sebutlah yang mirip dengan staf khusus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Mengacu perjalanan sejarah, lembaga ini diisi cendikiawan yang mumpuni dalam bidangnya. Namun dalam perkembangannya, DPA diplesetkan menjadi Dewan Pensiunan Agung karena, selepas jadi menteri tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari itu. Sementara mereka memerlukan wadah untuk eksis, selepas menjabat menteri. Dalam persfektif kejiwaan, mencegah post power syndrome.

Pada perkembangan berikutnya, dapat ditelusuri keberadaan staf khusus, khususnya di tingkat pusat. Peraturan dimaksud tertuang dalam Perpres No 62 Tahun 2005, tentang Perubahan Perpres No 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara. Berikutnya diubah dengan Perpres No 97 Tahun 2007 dan Perpres No 9 Tahun 2008 dan Perpres No 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Itu pada tingkat Pusat, yang mengatur tentang struktur kelembagaan suatu organisasi penyelenggara negara.