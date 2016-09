Pasar Mobil Pick Up di Bawah 1.500 CC di Kalsel Cerah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasar mobil Pick Up di Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat bagus dan punya ceruk pasar yang besar. Produsen mobil dari Jepang dan Eropa berlomba mengisi pasar mobil pick up untuk para pelaku usaha atau para pedagang untuk mengangkut barang jualan.

"Iya akui, potensi pasar untuk mobil pick up di Kalsel cukup besar. Dari Hyundai, kita punya mobil pick up H-100 yang siap dengan mobil Jepang lainnya," ucap Sales Manager Hyundai Banjarmasin (PT Asia Mobil Internasional), di Jl A Yani Km 6,8), Alfian NoSales or, Selasa (27/9/16).

Menurut Alfian, selama ini Kalsel dikuasai pasar midle low, yakni jenis mobil pick up yang cc di bawah 1.500 ke bawah.

Nah, mobil pick up Hyundai H-100 dibekali mesin 2.700 cc dengan berat tonase 1.500 kg sampai 2.000 kg.

"Dengan mesin diesel, mobil pick up Hyundai H-100 bersaing dengam mobil pick up keluaran Jepang lainnya," ucap Alfian. (*)