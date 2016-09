Raisa Andriana Jadi Nomine Best Southeast Asia Act MTV EMA 2016

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Vokalis Raisa Andriana masuk dalam jajaran nomine untuk kategori Best Southeast Asia Act MTV European Music Awards (EMA) 2016.

Merujuk pada situs resmi MTV EMA, asia.mtvema.com, Raisa bersaing dengan Bunkface (Malaysia), Dong Nhi (Vietnam), Gentle Bones (Singapora), Sarah Geronimo (Filipina), Thaitanium (Thailand), dan Yuna (Malaysia).

"Sungguh sebuah kehormatan bisa mewakili Indonesia dalam ajang sebesar ini," tulisnya dalam akun Instagram-nya, @raisa6690, Selasa (27/9/2016).

"Vote Raisa for Best Southeast Asia Act in MTV European Music Awards 2016!! Link on my bio. Thank you," tulis pelantun "Kali Kedua" itu lagi.

MTV EMA 2016 akan digelar di Rotterdam, Belanda, pada Minggu 6 November 2016 pukul 21.00 waktu setempat.

Ini bukan kali pertama musisi Tanah Air masuk dalam nominasi Best Southeast Asia Act.

Tahun-tahun sebelumnya, ada Agnez Mo, NOAH, dan Afgan Syahreza yang juga sempat menjadi nomine dalam kategori tersebut.