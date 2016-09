Rupiah Menguat Sentuh Rp 12.000-an, IHSG Dibuka Melemah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Rabu (28/9/2016).

Aksi jual oleh asing membuat indeks tertekan di awal paruh pertama pagi ini, meskipun bursa global menghijau merespons debat perdana kandidat Presiden AS antara Hillary Clinton dengan Donald Trump. Penyumbang pelemahan juga berasal dari saham-saham perbankan papan atas yang melemah signifikan pada pagi hari ini. Pukul 09.10 IHSG turun sebesar 32,48 poin atau 0,59 persen di posisi 5.387,12. Sebanyak 78 saham diperdagangkan menguat, 73 saham melemah dan 71 stagnan. Saham-saham yang menyumbang pelemahan IHSG yakni BMRI, TARA, BBCA, dan AGII. Sementara itu saham-saham yang menahan indeks dari penurunan lebih dalam yakni ANTM, MYRX dan SMBR. Adapun nilai tukar rupiah masih mempertahanankan penguatan terhadap dollar AS sebagaimana yang terjadi kemarin. Mengutip Bloomberg, rupiah pagi ini diperdagangkan di Rp 12.932 per dolar AS.