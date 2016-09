Edy Harapkan Kalsel Susul Jakarta di Bidang Start-up Digital

Head of IT development Jakarta Smart City, Prasetyo Abdi Wicaksono memaparkan tentang start-up digital

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Semakin berkembang pesatnya dunia digital saat ini, Kominfo bekerjasama STKIP PGRI Banjarmasin mengadakan gerakan Nasional 1000 Start-up Digital, Kamis (29/9) di Aula Wisma PGRI. Acara yang dihadiri para ahli IT, mulai dari siswa jurusan IT, komunitas IT, hingga mahasiswa bidang IT juga turut hadir di acara.

Dalam sosialisasi start-up digital kali itu, dihadirkan narasumber dari Kementerian Kominfo, Hendri Subiakto, head of IT development Jakarta Smart City, Prasetyo Abdi Wicaksono dan Co Founder Night Spade, Teddy Pandu Wirawan.

Menjadi start-up digital diakui, Prasetya tak hanya sekadar memikirkan uang. Startup digital juga bisa dibuat untuk membantu daerah, mulai dari permasalahan ekonomi dan memberika pelayanan masyarakat.

Masalah yang ada di Indonesia maupun di daerah juga bisa dijadikan kesempatan untuk membuat start-up digital. Permasalahan Kalimantan misalnya sampah, kuliner hingga asap bisa dijadikan start-up.

"Cari saja yang sosial dulu, nanti uang dengan seiringnya akan mengalir," ungkapnya.

Indonesia diakuinya masih kaya akan masalah, dengan begitu masih sangat terbuka membuat start-up atau bisnis yang akan berkembang. Berbeda dengan Singapore yang semua serba mudah, tidak ada masalah sehingga akan sulit mencari kesempatan berbisnis digital.

Ditambahkan Direktur Pemberdayaan Industri Informatika, Edy Murdiman selama ini Kalsel masih kurang data tentang kemajuan bidang digital. Kalsel masih dianggap tertinggal jauh dibanding Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya hingga Banyuwangi. "Di Banyuwangi itu bayi baru lahir saja sudah bisa keluar akta kelahirannya karena menggunakan aplikasi secara online," ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini ia berharap daerah lain bisa menyusul untuk lebih maju di bidang IT. "Ini sudah kota ke enam yang kita kunjungi untuk sosialisasi," ungkapnya. (*)