Ini Dia Makanan Sehat yang Sebenarnya Tak Sehat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah laporan di New York Times menyebut granola, bersama dengan beberapa makanan lain, sebagai makanan yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam kategori "sehat".

Laporan itu juga menyorot beberapa makanan lezat lain sebagai makanan yang lebih baik dari yang Anda kira.

Untuk menyusun laporan itu, NYT meminta ratusan ahli gizi dan masyarakat umum menilai sehat atau tidaknya jenis makanan tertentu dan hasilnya mengejutkan. Berikut hasil penilaian mereka:

1. Granola bar (28 persen dari ahli gizi mengatakan sehat; 71 persen publik mengatakan sehat)

2. Quinoa (89 persen dari ahli gizi mengatakan itu sehat; 58 persen masyarakat mengatakan itu sehat)

3. Granola (47 persen dari ahli gizi mengatakan itu sehat; 71 persen masyarakat mengatakan sehat)

4. Tofu (85 persen dari ahli gizi mengatakan itu sehat; 57 persen masyarakat mengatakan sehat)

5. Hummus (90 persen dari ahli gizi mengatakan itu sehat; 66 persen masyarakat mengatakan sehat)

6. Yoghurt beku (32 persen dari ahli gizi mengatakan itu sehat; 66 persen masyarakat mengatakan sehat)

Jessica Cording, R.D., ahli gizi dari New York, mengatakan bahwa beberapa makanan seperti granola sering dianggap sehat, tapi sebenarnya bisa membuat orang tergelincir pada kekeliruan.

Karen Ansel, M.S., R.D.N., penulis Healthy in a Hurry: Easy, Good-For-You Recipes for Every Meal of the Day, setuju dengan Cording.

"Jika Anda teliti daftar bahan granola bar, mungkin Anda akan menemukan beberapa produk ternyata tinggi gula dan madu atau setara dengan lebih dari satu sendok makan gula dalam satu kemasan," kata Ansel.