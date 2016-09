Obama Bakal Gelar Festival Musik di Gedung Putih

BANJARMASINPOST.CO.ID - HAMPIR seluruh presiden Amerika Serikat penyuka musik. Seperti halnya Clinton yang suka bermusik, Barack Obama juga gandrung berbagai genre musik. Bahkan, dia tengah menyiapkan festival musik di kantornya, Gedung Putih.

Untuk perhelatan yang baru kali pertama dilakukan di White House itu, Obama mengundang sejumlah musisi beken, di antaranya The Lumineers, Sharon Jones And The Dap Kings dan DJ Beverly Bond.

Mengutip NME, Minggu (25/9), festival yang diselenggarakan di kompleks kantor dan rumahnya itu diberi tajuk South By South Lawn dan digelar pada 3 Oktober mendatang.

Selain Gedung Putih, pelaksanaan festival juga dibantu penyelenggara South By Southwest, festival yang setiap tahunnya digelar di Texas.

Selain musik, festival juga akan memutar film dokumenter Before Flood, yang disutradarai aktor Leonardo DiCaprio dan lagu latarnya digubah Mogwai dan Trent Reznor ‘Nine Inch Nails’.

Pemeran serial televisi Stranger Things dikabarkan akan datang memeriahkan suasana.

