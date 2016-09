Ayu Tingting Tuliskan Tentang Cinta, Untuk Siapa Ya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan pedangdut Ayu Tingting kembali menjadi sorotan. Kali ini, kata-kata cinta yang diposting ibu satu anak ini yang membuat heboh media sosial.

Ayu memposting kata-kata bertuliskan 'Love has nothing to do with looks, but everything to do with time, interest and good communication'.

(Cinta tidak ada hubungannya dengan penampilan, semuanya dilakukan dengan waktu, perhatian dan komunikasi yang baik).

Kata-kata cinta yang diposting Ayu ini membuat banyak diartikan lain oleh netizen. Apalagi, kini Ayu tengah ramai diisukan bersama dengan suami Nagita Slavina.

Postingan ini pula yang kemudian diartikan netizen diperuntukkan bagi Raffi Ahmad.

Seperti yang dituliskan akun isviyanti yang menyindir tagihan telepon Raffi Ahmad yang sempat tersebar di media sosial.

Tagihan yang mencapai Rp 14 juta dengan tujuan nomor kebanyakan nomor Ayu Tingting.