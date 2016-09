Calia Gope Ikut di Take Me Out ANTV

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN- Pedangdut asal Banua, Calia Gope mencoba peruntungan melalui jalur lain selain tarik suara. Salah satu yang dilakukannya ada ikut acara unggulan salah satu televisi swasta, ANTVyang baru bernama Take Me Aout Indonesia.

Perempuan bernama asli Lia Camella ini sudah empat episode syuting acara yang tayang sejak 19 September lalu ini.

"Ini sudah yang keempat kalinya syuting nanti yang keenam baru akan mulai tayang," kata perempuan kelahiran Kota Banjarmasin, 8 November 1991 ini.

Dalam acara ini Calia akan berperan sebagai single ladies yang dipilih laki-laki dari 30 perempuan yang tampil.

"Take Me Out kan menghadirkan Perempuan dari semua profesi termasuk penyanyi yang Calia wakili, ujar dia.

Calia berharap selain selain bisa mengasah aktingnya dia juga beruntung bisa mendapatkan lelaki sebagai pendamping hidupnya di dunia nyata.

Lalu bagaimana kreteria lelakiyang diinginkan Calia, dengan jujur dia ingin menarget mencari pasangan yang mapan lebih dewasa 10 tahun dari Calia.

"Kalau gak pengusaha pejabat juga boleh hahahahahahahaha," ujar dia tertawa.

Calia sendiri sudah mulai syuting sejak Jumat (30/9) pagi dan baru mendapat empat episode.

"Warga Banua lihat saja nanti ya, apakah Calia dapat pasangan yang sesuai kriteria di Take Me Out atau tidak," ujarnya. (*)