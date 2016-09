Dilema Ayu Ting Ting Menentukan Dua Pilihan

Penyanyi Ayu Ting Ting hadir pada acara Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-19/2016 di The Ecovention Ocean Park, Ancol, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Ia mendapat penghargaan untuk dua kategori, Artis Solo Wanita Dangdut Kontemporer Terbaik dan Album Dangdut/Dangdut Kontemporer Terbaik.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Andai berhak memilih calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting (24) akan memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Agus Yudhoyono.

"Kalau saya Pak Ãhok sama Pak Agus. Duaaa. He he he. Kalau misalnya bisa nyoblos, saya coblos dua-duanya," ucap Ayu sambil tertawa di karpet merah Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2016, yang digelar di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Rabu (28/9/2016) malam.

Namun, ibu satu anak ini tak akan bisa masuk bilik suara Pilkada DKI Jakarta 2016. Ia berdomisili di Depok, Jawa Barat.

"Kayaknya bakal ramai, bakal heboh, karena calon-calonnya juga luar biasa. Sayangnya, saya tidak memilih karena lain daerah, jadi saya enggak bisa ikut antusias," tuturnya.

"Ada beberapa teman saya yang promosikan calon-calonnya. Seru sih," lanjutnya.

Kendati begitu, sebagai orang yang setiap hari bekerja dan lebih banyak beraktivitas di Jakarta, Ayu ikut berharap yang terbaik untuk pemimpin ibu kota negara ini.

"Pemimpin yang terbaik aja. Pokoknya jauh lebih baik lah. Siapa pun itu harus lebih baik untuk Jakarta," harapnya.

Ada tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka adalah Ahok-Djarot Saiful Hidayat, Agus-Sylvian Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.