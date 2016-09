Mirage Bukan Kelas LCGC

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peluncuran All New Mirage di Rattan Inn Banjarmasin berlangsung sukses, Kamis (29/9) malam. Unit terbaru itu dihadirkan di tengah tamu undangan, bahkan berkesempatan untuk melakukan test drive All New Mirage.

Head of Kalimantan dan IBT Section, Andry Indhardi didampingi GM PT SBM, Sri Yuliati Kalianda dan Business Manager PT BBM, Rudy Lim menegaskan, All New Mirage bukan kelas mobil murahan, bukan pula kelas LCGC.

Tampilan All New Mirage ada mengalami perubahan dari pendahulunya. Seperti kap mesin depan kali ini lebih elegan, rear bumper dilengkapi reflector dan sensor parking, bumper depan lebih menawan dengan grille chrome garnish.

"Secara nasional kami menargetkan tahun ini 5.000 unit terjual, dan 15 persennya di Kalsel. Adapun harganya, untuk tipe Exceed sebesar Rp 213 juta, tipe GLS Rp 200 juta dan tipe GLX Rp 180 jutaan," ucap Andry Indhardi

Ditambahkannya, launching All New Mirage ini digelar di 17 kota seluruh Indonesia. Kali ini menyasar segmen pelajar dan mahasiswa.

"Kami optimistis penjualan bagus, melihat kondisi semester kedua ini bisa lebih baik dibanding tahun lalu. Pada semester pertama, brand lain juga optimis semester kedua," tambahnya. (*)