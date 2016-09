Ramuan Natural untuk Gantikan Krim Mata

BANJARMASINPOST.CO.ID – Tak sedikit wanita yang kurang memperhatikan perawatan kulit di area mata. Menurut sejumlah pakar, kulit di sekitar mata memiliki struktur lapisan kulit yang lebih tipis ketimbang kulit di area wajah lainnya.

Selain itu, kulit mata juga sensitif dan membutuhkan perawatan telaten supaya selalu terlihat cantik, muda, dan menarik perhatian.

Anda perlu tahu bahwa kulit mata mengalami proses penuaan lebih cepat daripada kulit di wajah lainnya.

Salah satu ambisi wanita yang tersembunyi adalah awet muda. Nah, untuk memperolehnya, Anda jangan malas menerapkan perawatan.

“Pasien banyak yang heran ketika mereka tahu bahwa mereka hanya perlu sedikit produk perawatan kulit untuk menjaga wajah tetap cantik, bersih, dan bebas keriput,” terang Ellen Marmur, M.D, Chief of Dermatologic dan pakar bedah estetika di Mount Sinai Medical Center, New York, AS, seperti dikutip Glamour.

Marmur mengatakan bahwa dua produk wajib yang harus diaplikasikan adalah krim tabir surya dan krim mata.

Namun, kebanyakan produk antipenuaan yang hadir di pasaran dibanderol dengan harga yang tinggi.