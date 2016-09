Heboh Sosok Baru Ariel Tatum, Netizen Sindir Kylie Jenner Wanna Be

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesinetron yang terbilang muda ini kerap menjadi sorotan karena postingannya yang selalu memperlihatkan keseksian tubuhnya.

Meski usianya masih 19 tahun, Ariel Tatum terlihat seperti perempuan dewasa. Bahkan di foto terbarunya yang membuah heboh media sosial. Hingga dikomentari 1.587 akun instagram.

Dengan warna rambut ungu, bibir tebal, alis dan mata yang dibentuk indah, membuat sosoknya tampak bagai idola muda hollywood, Kylie Jenner.

"Would you do it, if you can change your hair blue for a day, and turn it to Green or Silver the next day?

I know I would! #MPHairDyeXLorealPro #makeupplus_id," tulisnya.

Postingan perempuan kelahiran 8 November 1996 ini memang bukan kali pertama menjadi sorotan netizen. Beberapa kali postingannya menuai banyak komentar.