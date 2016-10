Manchester United Ucapkan Selamat Tahun Baru Islam untuk Muslim di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANCHESTER - Manchester United mengucapkan selamat Tahun Baru Islam untuk semua umat muslim di dunia.

Hal tersebut terlihat dari akun media sosial tim berjuluk The Red Devils. Tahun baru Islam 1438 H jatuh pada Minggu 2 Oktober 2016. Manchester United tampak mengunggah foto berupa bendera yang ada di sudut lapangan Stadion Old Trafford. "Kami berharap semua orang yang merayakan Tahun Baru Islam dapat menikmatinya akhir pekan ini," tulis Manchester United dalam akun resmi Instagram -nya. Hingga pekan keenam, Manchester United berada di peringkat enam klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 12 poin. Laga selanjutnya tim besutan Jose Mourinho itu akan menjamu Stoke City pada Minggu (2/10/2016). Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Old Trafford, Manchester, pukul 18.00 WIB. (*)