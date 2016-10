Pingin Beli Laltop Murah, Yuk, Beli Tiket Garuda

BANJARMASINPOST.CO.ID - INGIN membeli laptop dengan harga murah dengan kualitas tinggi, inilah caranya. Garuda Indonesia saat ini memberikan penawaran menarik kepada pelanggan setianya di Kalsel.

Dengan melihat antusiasme masyarakat Kalsel yang cukup tinggi sksn kebutuhan laptop, kali ini Garuda Indonesia bekerjasama dengan Acer (PT Pazia Anugrah Jaya) memberikan voucher pembelian laptop Acer senilai Rp100 ribu kepada para pelanggannya.

"Program ini diberikan khusus kepada penumpang yang melakukan pembelian tiket dari Banjarmasin-Jakarta, Banjarmasin-Surabaya, dan Banjarmasin-Balikpapan," ucap

General manager Garuda Indonesia Banjarmasin, Cecep Budiman, Minggu (2/10/16).

Menurut Cecep, program ini berlaku untuk periode pembelian tiket 3 sampai 17 Oktober 2016 dengan periode terbang hingga bulan Desember 2016.

Penumpang yang telah memiliki voucher dapat langsung menukarkan ke toko yang ditunjuk seperti Aneka Komputer di Simpan Sungai Mesa Banjarmasin, Gagdetmart di Jl Belitung Laut No 12 Banjarmasin, Nusa Jaya Komputer di Jl Pahlawan No 88 Banjarmasin Tengah, Info Komputer di Jl Mayjend Sutoyo S No 20 Banjarmasin Tengah, Hapeworld di Jl A Yani Km2 No 1-4 Banjarmasin Tengah, Dacacom di Jl Kampung Melayu Darat No 78 Banjarmasin, Bandung Komputer di Jl A Simpang Sungai Bilu Banjarmasin Tengah, Pondok Elektronik di Jl Achmad Yani Pemurus Dalam Banjarmasin dan Syihat Ponsel Martapura di Pertokoan Sekumpul Jl A Yani Km 37.