Saat Mario Teguh Ucapkan Perpisahan, "Diputus Kontrak Tapi Bilangnya Mengundurkan Diri"

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tanggapan beragam muncul saat motivator Mario Teguh mengucapkan salam perpisahan karena tak bisa lagi menyaksikan petuahnya di televisi.

Ya, Mario Teguh pamit dan sampaikan salam perpisahan dengan pemirsa televisi se-Indonesia.

Komentar netizen pun beragam.

"Yah hilang deh acara bagus mendidik dri tv indonesia. apapun pak yang terbaik pokoknya! God Bless!" Tulis akun @itaicup.

"Yah sedih," imbuh @meymangedaby.

"Pak mario ttp menjadi orang yg menginspirasi dlm banyk hal.......bahagia selalu bersama keluarga pak mario....God bless you and fam......love you pak mario," ungkap @vieraleny_mirontoneng.

Ada pula yang berpendapat berbeda.