Celine Evangelista Ungkap Rencana Pernikahan dengan Stefan William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesinetron Celine Evangelista dan Stefan William akan segera meresmikan hubungannya kemjenjang pernikahan.

Kabar ini bukan hanya sekedar 'isapan jempol' belaka, Celine yang mengungkapkan kabar ini melalui akun instagram miliknya.

Postingan bersama Stefan ketika acara Selebrita Awards 2016, Celine menuliskan postingan jika Stefan akan segera menjadi suaminya.

'My soon to be Husband' (segera menjadi suami), jadi bagian caption yang dituliskan mantan istri Dirly Idol ini.

"Congrats my ayang, my soon to be Husband, my world, my love, my dream (banyak yah) hehehe trimakasih dukunganya buat @stefannwilliam."

Sayangnya, kabar bahagia ini tetap dicibir netizen yang memenuhi komentar postingan ibu dua anak ini.

Sama halnya ketika mulai munculnya kabar kedekatan Celine dan Stefan, hingga pengumuman resmi keduanya menjalin asmara.