Drama Korea Baru Ji Chang Wook, K2 Menuai Protes Karena Tampilkan Perempuan Berhijab

BANJARMASINPOST.CO.ID - ADEGAN di drama terbaru aktor Korea Ji Chang Wook, K2 menuai pro dan kontra. Dalam adegan ini melibatkan perempuan yang mengenakan hijab.

Namun dalam adegan yang mengambil cerita di daerah konflik ini, perempuan berhijab tersebut berciuman dengan sang aktor.

Banyak netizen yang kebanyakan berasal dari negara muslim kemudian memprotes adegan tersebut yang tidak melambangkan perempuan muslim.

Beberapa akun drama Korea yang memposting adegan tersebut bahkan mempertegas jika perempuan dalam adegan tersebut bukanlah perempuan muslim.

Seperti yang dituliskan akun seoulpop_ di postingan instagram. Akun mempertegas jika perempuan yang beradu akting dengan pemeran utama Healer ini bukan berasal dari negara Arab.

Perempuan ini juga bukanlah seorang muslim.

"She is not Arabic, She is not Muslim!. Guys just take your chill pills already! How old are you guys! THINK before you TALK. Its reality that not everyone in these area/cities are Muslim