Dua Polisi Gadungan Sekap Kim Kardashian, Begini Reaksi Kanye West

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kim Kardashian disekap dua polisi gadungan ternyata tak hanya menghebohkan publik.

Kanye West, yang tengah menggelar konser, langsung menghentikan penampilannya setelah mendengar kabar tersebut.

Kim disekap pada Minggu (2/10/2016) malam di kamar hotelnya di Paris oleh dua orang bersenjata yang menyamar sebagai polisi.

Bintang reality show 'Keeping Up With the Kardashians' tersebut memang tengah berada di Paris untuk menghadiri Paris Fashion Week.

Kanye, yang tengah tampil di atas panggung Meadows Festival di New York pun langsung minta maaf pada para penggemarnya karena harus menghentikan acara.

Sang rapper mengaku harus meninggalkan panggung karena keluarganya menghadapi keadaan darurat.

"Karena keadaan darurat, Kanye West harus meninggalkan panggung lebih awal. Penonton diharapkan untuk kembali ke rumah dengan aman," kicau akun Twitter resmi Meadows Festival.