Istri Joe Taslim Diserbu Netizen Gara-Gara Bintang Korea, Song Joong Ki

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Indonesia Joe Taslim menerima penghargaan Best APAN (Asia Pacific Actors Network) Star Award yang digelar di Seoul, Korea Selatan, Minggu (2/10/2016).

Dalam video singkat yang ia unggah di akun Instagramnya, @joe_taslim, Joe tampak berada di panggung bersama artis-artis dari kawasan Asia yang menerima penghargaan serupa.

"Saya punya mimpi agar semakin banyak kolaborasi Asia kelak," kata Joe dalam sambutannya seperti dilansir Kompas.com.

Joe mendedikasikan penghargaan tersebut untuk semua teman dan penggemarnya baik di Indonesia maupun Korea Selatan.

"Award ini untuk semua teman2 dan fans di Indonesia dan Korea..Sarange?????? Happy to receive this award together with other great actors from all over Asia, One Asia One Love," tulis dia di Instagram.

Namun yang menghebohkan bukanlah kemenangan atlet Judo yang juga aktor ini, melainkan sosok Joe Taslim yang berdiri di sebelah aktor Korea.

Bukan sembarang aktor, melainkan aktor tenar melalui drama Korea, Descendants Of The Sun, Song Joong Ki.