Mia Ternyata Bukan Perempuan Idaman Chicco Jerikho, Lalu Siapa?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Chicco Jerikho (32) mengungkapkan bahwa Mia bukanlah tipe perempuan yang bisa membuatnya jatuh cinta.

Siapa Mia? Ia merupakan karakter yang diperani oleh lawan main Chicco, vokalis Lala Karmela, dalam film Bukaan 8.

"Kalau di kehidupan nyata... Wah beda tipe sih. He he he," kata Chicco dalam wawancara di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (1/10/2016) malam.

Lanjut Chicco, Mia istri yang taat, mandiri, tak cengeng, dan pekerja keras. Karakter itu berbeda dari karakter perempuan idaman Chicco.

"Beda, ya. He he he," ucap kekasih artis peran Chelsea Islan ini tanpa menyebut tipe perempuan yang bisa membuatnya jatuh cinta.

"Walaupun dia lagi hamil, dia masih kerja. Kebetulan dia admin social media, dia masih kerjain kerjaan dia," tambah Chicco lalu tersenyum.