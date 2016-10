Pelajar Dilarang Berkendaraan

BANJARMASIN - Kepada bapak Kapolres Banjarmasin, numpang bertanya, sudahkah ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan Banjarmasin tentang larangan pelajar tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor seperti di Tanahbumbu, untuk mengurangi kemacetan Pak. Selamat bekerja, kami dukung Bapak dan jajarannya. 085652040921

TANGGAPAN:

TERIMA kasih kami ucapkan kepada pembaca dan pemperhati lalu lintas di kota Banjarmasin. Pembaca yang budiman, sebelum kami jawab kami akan memberikan berbagai kegiatan bidang preemtif atau pencegahaan, tentunya kegiatan melibatkan unsur dinas pendidikan, guru dan kepolisian. Diantaranya polisi sahabat anak atau PSA, police goes to school, dan police goes to campus.

Itu semua tidak bosan bosannya kami lakukan demi pencegahan korban laka lantas di usia dini. Merujuk pada pertanyaan saudara, kami khususnya Satlantas Polresta Banjarmasin sudah melakukan MOU atau nota kesepahaman dengan Dinas Pendidikan kota Banjarmasin pada bulan Februari 2016 lalu.

Kompol Tuschad Cipta Herdani SIK

Kasatlantas Polresta Banjarmasin