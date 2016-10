Terguncang Akibat Disekap Perampok, Kim Kardashian Buru-buru Pulang ke New York

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kim Kardashian pulang ke New York setelah “terguncang hebat” pada Senin (3/10) setelah ia dirampok di Paris, Prancis.

Kardashian, mengenakan kacamata hitam dan berjalan sambil menunduk, dipotret saat masuk ke apartemen di Manhattan dengan suaminya Kanye West.

Ia meninggalkan Paris dengan jet pribadi beberapa jam setelah perampok mengikatnya di kamar mandi dan menodongkan senjata di kepalanya, serta membawa kabur perhiasan senilai sekitar 10 juta dolar AS seperti yang dikutip dari Reuters.

Menurut publisisnya, Kardashian “terguncang hebat tapi tidak terluka fisik”.

Dia tidak berkata apa-apa kepada media ketika tiba di New York.

Teman-temannya, antara lain Jonathan Cheban dan La La Anthony, datang ke rumahnya tak lama setelah ia tiba dan mereka juga menghindari media.



Polisi memeriksa apartemen tempat Kardashian menginap selama Paris Fashion Week.(new york times)

Kepolisian di Paris mengatakan lima penyerang, menggunakan masker dan baju bertanda kepolisian, datang sekitar pukul 03.00 pagi datang ke apartemen tempat Kardashian menginap selama Paris Fashion Week.

Dua penyerang masuk ke apartemen setelah mengancam penjaga dengan senjata.

Kardashian tidak terluka namun perampok menodongkan senjata ke kepalanya sebelum mengikatnya, kata sumber kepolisian itu.

saying she feared for her life.