Wah, Mantan Penyanyi Cilik asal Banjarbaru Ini Bakal ke Belanda

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memiliki gerakan yang luwes saat menari dan suara yang merdu saat menyanyi. Itulah salah satu kelebihan karakter seniman serba bisa Banua asal Banjarbaru, Rudy Prima.

Tidak heran akibat kelebihan yang dimiliki mantan penyanyi cilik era Julius Sitanggang, Hana Pertiwi dan Novia Kolopaking ini dipercaya untuk mengisi acara World Passanger Terminal Expo 2017 di Amsterdam, Belanda.

Rudy Prima ditunjuk mewakili Indonesia bersam seniman dari 32 negara lain diajang yang bertajuk The World's Leading International Annual exhibition and Conference for Airports and Airlines.

"Indonesia mengirim 26 seniman diambil dari sejumlah provinsi di Indonesia dan dari kalimantan cuma saya, sisanya DKI Jakarta, Bali, Jogjakarta dan Aceh," kata pencipta lagu berjudul Kesedihanku yang dipopulerkan Sammy Simorangkir ini.

Kesenian yang di bawakan harus berkolaborasi dengan tiga penyanyi lainnya dan 23 orang lainnya seperti pemusik, penari dll.

"Makanya persiapannya agak lama," kata Fashion Trainer dam owner Rudy Prima School Banjarbaru ini.

Rencananya Rudy bakal tampil di Amsterdam awal 2017 Nanti namun persiapan sudah dilakukan sejak November hingga Januari nanti di Jakarta.