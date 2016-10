Wow! Inilah Tarif Termurah Menginap di Hotel Milik Ronaldo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tertarik menginap di hotel milik Cristiano Ronaldo di Lisbon, Portugal? Siapkan kocek minimal Rp 2,5 juta.

Seperti yang diumumkan di situs resmi pengelola Pestana CR7, untuk menginap di hotel Ronaldo itu tarif per malam mulai dari 140 Euro atau sekitar Rp 2 jutaan. Ronaldo baru saja meresmikan hotel dengan nama Pestana CR7 di Lisbon, Portugal. Kamar untuk satu malam termurah dipatok dengan harga 140 euro (Rp 2 jutaan) per malam. Pestana CR7 memiliki 82 kamar. Lokasinya di Rua da Prata, jantung Kota Lisbon. Sebelumnya, Ronaldo sudah memperkenalkan cabang pertama Pestana CR7 di Madeira pada 22 Juli 2016. Hotel yang satu ini punya 49 kamar dengan 3 tipe berbeda. Setelah merilis hotel pertama di tanah kelahirannya, Ronaldo berencana membuka Pestana CR7 di Madrid dan New York. Outlet hotel Ronaldo di New York dijadwalkan launching pada 2017. Pembukaan hotel di Madrid paling lama, yakni 2019. (*)