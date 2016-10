Inilah 3 Ucapan yang Bikin Karier Anda Segera Tamat

BANJARMASINPOST.CO.ID – Bekerja di sebuah perusahaan tidak melulu soal kemampuan dan kecerdasan otak. Anda juga harus mampu bersosialisasi dengan atasan, kolega, dan anak buah.

Namun, hal paling penting adalah kepiawaian bersikap saat berkomunikasi dengan bos Anda.

Sebab, suka tidak suka, bos Anda memiliki kekuatan dan pengaruh besar terhadap kemajuan karier Anda.

Berikut tiga kalimat yang pantang Anda ucapkan pada si bos:

“Itu bukan tugas saya,”

Setiap karyawan memiliki uraian tugas masing-masing. Namun, selama Anda bekerja dalam sebuah perusahaan yang bukan milik Anda atau keluarga Anda, maka Anda harus selalu siap mendapatkan tugas ekstra di luar tanggung jawab Anda.

“Anda harus menjadi karyawan yang fungsional. Selain job desc Anda, ada hal lain yang menjadi tugas Anda yaitu membuat pekerjaan bos Anda lebih mudah,” jelas Lynn Taylor, pakar manajemen dan penulis Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behaviour dan Thrive in Your Job.