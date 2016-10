Kepedulian Sting pada Pengungsi Suriah

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Pemusik Inggris Sting (65) siap meluncurkan album terbarunya pada November 2016. Salah satu lagu dalam album ini dibuatnya khusus bagi para pengungsi Suriah.

Terinspirasi selembar kertas putih dan perempatan jalan di New York, AS, yang kerap dilaluinya dalam perjalanan sehari-hari menuju ke studio rekaman, Sting akan meluncurkan album solonya yang berjudul 57th and 9th.

Album ke-12 ini tidak saja akan menandai mantan vokalis utama The Police ini kembali ke musik pop-klasik, tetapi juga keprihatinannya terhadap krisis kemanusiaan di dunia, terutama di Suriah.

Pemusik yang terlahir dengan nama Gordon Matthew Thomas Sumner ini bahkan secara khusus membuat sebuah lagu bagi para pengungsi Suriah.

Dalam lagu yang diberinya judul "Insya Allah", yang berarti "atas kehendak Allah", Sting menggambarkan dirinya berdesak-desakan dengan para pengungsi dalam sebuah kapal reyot, meninggalkan perang saudara di negara asal, dan menyeberangi laut menuju ke tempat yang lebih aman.

Pada situsnya, www.sting.com, Sting mengatakan betapa indahnya makna kata "Insya Allah", yang berasal dari bahasa Arab dan berarti kepasrahan pada kehendak Allah semata.

"Kata-kata ini menggambarkan harapan dan sekaligus keberanian," ujar Sting.