Rupiah Mencari Peluang untuk Menguat

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penguatan dollar AS membuat rupiah tertekan. Di pasar spot, Rabu (5/10), kurs rupiah terkikis 0,15% dibandingkan dengan hari sebelumnya menjadi Rp 12.998 per dollar AS. Sedang kurs tengah Bank Indonesia menunjukkan rupiah melemah 0,05% menjadi Rp 12.995 per dollar AS.

Agus Chandra, Research & Analyst Monex Investindo Futures, mengatakan, dollar AS menguat lantaran muncul desakan dari Presiden The Fed negara bagian Richmond, Jeffrey Lacker, untuk segera menaikkan suku bunga.

Di saat bersamaan, Perdana Menteri Inggris, Theresa May mengumumkan Inggris akan keluar dari Uni Eropa di Maret 2017. “Pelaku pasar berbondong-bondong memindahkan dananya ke USD,” ungkap Agus.

Dari dalam negeri, tidak ada sentimen yang menggerakkan rupiah. Alhasil, rupiah melemah.

Rully Arya Wisnubroto, Analis Pasar Uang Bank Mandiri, memperkirakan rupiah akan kembali menguat hari ini (6/10). Ini bisa terjadi jika data tenaga kerja swasta AS merosot seperti dugaan. Rully memprediksi rupiah akan bergerak antara Rp 12.950–Rp 13.015. Prediksi Agus, rupiah bergerak antara Rp 12.990–Rp 13.120.