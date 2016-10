Sedikit Lagi, Honda Mobil Bica Capai Target

BANJARMASINPOST.CO.ID – Hingga September 2016, Honda mencatat total penjualan 151.849 unit. Jumlah ini meningkat 29 persen dibanding periode yang sama 2015, yakni 117.720 unit. Total penjualan selama sembilan bulan itu makin mendekati target 180.000 unit yang sudah ditetapkan pada awal tahun.

Khusus September 2016, mobil Honda terjual 15.791 unit. Kontributor terbesar masih digenggam beberapa, seperti New Brio Satya, HR-V, Jazz, juga BR-V.

Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor (HPM) mengatakan bahwa penjualan September 2016 cukup baik dengan dukungan model baru seperti New Brio, All New Civic, serta model favorit.

”Model favorit itu seperti Mobilio dan BR-V yang berhasil meningkatkan penjualannya September lalu. Kami berharap bulan-bulan berikutnya penjualan pada semester dua masih tetap menjanjikan dan konsisten,” ujar Jonfis dalam siaran resmi (5/10/2016).

Detail angka

New Brio Satya meraih penjualan 4.329 unit pada September 2016 dengan total terjual 24.637 sejak Januari. Model lain, Mobilio, terjual 3.033 unit pada September 2016, meningkat 33 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Alhasil, Mobilio terjual total 30.131 unit sepanjang tahun.

HR-V 1.5L terjual 2.717 unit bulan lalu dengan penjualan total sepanjang tahun 28.087 unit. Jazz yang berada di segmen hatchback berhasil membukukan penjualan 1.842 unit dengan total Januari-September 2016 adalah 14.070 unit.

Model paling hits, All New Civic Turbo terjual 359 unit, meningkat 6 persen dari bulan sebelumnya, 339 unit dengan penjualan total sepanjang 2016 yakni 1.201 unit.