Ternyata, Sayur Asem Hingga Klepon Ada Juga di Myanmar

Chin yay hin alias Sweet and Sour Soup, salah satu makanan pembuka khas Myanmar. Rasanya sangat mirip sayur asem.

BANJARMASINPOST.CO.ID, YANGON - Begitu kagetnya saya begitu dihidangkan semangkuk sayur asam sebagai starter. Sweet and Sour Soup, begitu tulisannya. Rasa kuahnya sangat mirip, hanya saja tanpa cita rasa asam jawa. Potongan kangkung dan wortel mendominasi chin yay hin, begitu namanya dalam bahasa Myanmar.

Selama dua hari mengunjungi Yangon, KompasTravel dan rombongan dari Tourism Authority of Thailand (TAT) mencicipi beragam masakan otentik khas negara tersebut. Bagi orang Indonesia, masakan Myanmar sangat mudah dicerna karena htamin (nasi putih) menjadi sumber karbohidrat utama. Masakan khas Burma sedikit banyak terpengaruh oleh India dan China.

"Menghasilkan empat rasa utama: asam, asin, pedas, dan pahit," tutur Nang Hla May, pemandu wisata yang mengantar rombongan TAT berkeliling Yangon beberapa waktu lalu.

Restoran yang menyajikan makanan lokal disebut Myanma saa thauk sain. Di Yangon, restoran seperti ini tersebar di banyak tempat. Beberapa restoran yang KompasTravel datangi antara lain Padonmar Restaurant dan House of Memories.

Di restoran seperti ini, Anda akan dihidangkan three course meal dengan teh atau kopi sebagai penutup. Table setting pun diutamakan, dari penataan alat makan hingga lilin dan bunga segar di atas meja makan.

Kembali ke chin yay hin. Usai melahap habis semangkuk 'sayur asem' itu, para pelayan menghidangkan beberapa masakan.

"Red Tomatoes Salad, Fried Fish Curry with Onion Rings, Chicken Curry with Potatoes, Sautee Watercress with Mushrooms," tutur salah satu pelayan.



Kari yang melumuri ayam menggunakan banyak kecap inggris. Sangat serasi dipadankan dengan htamin alias nasi putih.(KOMPAS.COM/SRI ANINDIATI NURSASTRI)