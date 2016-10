Bukan Rossa, Afgan Syahreza Peluk Mesra Penyiar Radio Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyiar radio Ardan yang juga seorang DJ ini menarik perhatian ratusan netizen karena postingannya dengan penyanyi melankolis, Afgan Syahreza.

Putri memposting foto berpelukan dengan Afgan usai makan malam bersama, seperti yang ia tuliskan dalam caption foto yang dipostingnya.

"Thanks for a special dinner, see you later Kak Afgan!," tulis akun djputrii.

Foto yang ditampilkan perempuan yang berprofesi sebagai model ini juga terbilang mesra. Karena memeluk penyanyi dengan lesung pipit ini.

Bukan hanya sang diva, Rossa yang biasanya terlihat mesra memeluk Agfan, model cantik ini juga ternyata bisa dekat dengan pelantun lagu berjudul Kunci Hati ini.

Diketahui lokasi foto berada di Vermont Restaurant, sebuah restoran yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Akun evianiamalias menuliskan, "Djjjj mauuu di peluk afgan dunkkk."