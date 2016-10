Jupe Mohon Maaf dan Doakan Rina Nose

Penyanyi Julia Perez saat launching album The Best of Julia Perez di KFC Tugu Tani, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Julia Perez meminta maaf kepada sahabatnya, Rina Nose, terkait sampul album terbarunya yakni The Best of Julia Perez.

Dalam sampul album yang didominasi warna biru tersebut, terdapat foto Rina Nose yang belum berhijab.

"Mohon maaf (ke Rina) sebanyak banyaknya, ini manajemen yang urus," ucap Julia Perez kepada Tribunnews usai launching The Best of Julia Perez di KFC Tugu Tani, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Kakak kandung dari duo D'Perez tersebut meminta maaf atas nama manajemennya karena mengekspos foto Rina yang belum berhijab.

"Mohon maaf kalau foto ini yang justru diekspos," ujarnya.

Usai meminta maaf, Julia Perez menyampaikan doanya untuk Rina Nose yang mantap berhijab sejak September lalu.