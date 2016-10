Persiapan 'One Day For Them' di Kalsel, Petugas Tingkatkan Kewaspadaan di Lapas Banjarmasin

Persiapan 'One Day For Them' di Lembaga Permasyarakatan Banjarmasin, Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kementerian Hukum dan HAM memperingati Hari Ulang Ke-71 tahun dengan memberikan Layanan Kunjungan Keluarga Serentak kepada warga binaan permasyarakatan (WBP) di Lapas terbanyak pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 yang bertemakan "Sehari Bersama Mereka".

Untuk memperingati Hari Dharma Karyadhika (HDKD) tahun 2016 ini direncanakan akan mencetak dua Rekor MURI sekaligus, Kemenkumham Kalsel turut berpartisipasi melalui kegiatan 'one day for them' di Lapas dan Rutan Se-Kalsel, di Banjarmasin persiapan layanan kunjungan keluarga serentak kepada WBP dipusatkan pada Lapas Kelas IIA Banjarmasin yang sekarang dihuni kurang lebih dua ribu orang.

"Sehari bersama mereka (One day for them) minggu besok dipusatkan di lapas banjarmasin tetapi tetap saja seluruh lapas dan rutan di kalsel persiapannya harus maksimal mengingat jumlah penghuni lapas dan rutan kalsel yang over kapasitas, diperkirakan banyak anggota keluarga WBP yang memanfaatkan layanan kunjungan serentak ini, tentunya kewaspadaan ektra buat para petugas selain juga memberikan pelayanan yang baik kepada wbp dan keluarga sehingga kegiatan ini berjalan aman dan lancar," Kata Kepala Bagian Program Pelaporan, Andi Basmal selaku Ketua Panitia HDKD 2016 ini, Sabtu (8/10).

Ditambahkan lagi, Bahwa untuk tertibnya layanan 'one day for them' dihimbau kepada para anggota keluarga yang akan berkunjung di lapas dan rutan se- kalsel untuk tidak membawa barang-barang terlarang karena apabila ditemukan akan diserahakan kepada pihak yang berwajib, selain itu para pengunjung diminta untuk tetap menjaga kebersihan dilingkungan Lapas dan Rutan, dalam kegiatan ini juga akan ada pembekalan tentang revolusi mental narasumber dari TNI.

Lapas Kelas IIa Banjarmasin pada waktu memperingati hari Kemerdekaan 17 Agustus lalu, berhasil juara Ke-III katagori Unit Pelakasana Teknis 'Terinovatif' dalam rangka pemecahan rekor MURI olahraga tradisonal .

Sementara itu pada tanggal 12-14 Oktober akan dilaksanakan jambore narapidana terbanyak 'Jambore Napi' untuk di Kalsel dilaksanakan di LPKA Martapura dan semua kegiatan ini dipantau langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan menugaskan Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga untuk menyaksikan langsung kegiatan ini. (*)