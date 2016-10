Rumah Makan di Kalsel Harus Lebih Banyak Cantumkan Label Halal dari MUI

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Semua elemen masyarakat di Kalsel diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadarannya soal sertifikasi halal sehingga kualitas hidup di Kalsel itu lebih meningkat. Terutama segi aman dan segi halalnya karena mayoritas masyarakat Kalsel itu muslim.

"Aspek halal sendiri banyak. Tak hanya bebas dari lemak babi, tapi juga bebas dari alkohol dan rum," ujar M Ikhwan Rizki, M Farm, Apt ketua panitia Seminar Nasional Kefarmasian, Sabtu (8/ 10/16), di Hotel Aria Barito Banjarmasin.

Dalam seminar ini hadir Dr Ir Anton Apriyantono MS, mantan pertanian 2004-2009, Prof Dr Irwandi Jaswir dari International Institute For Halal Reasearch and Training International Islamic Uneversity Malaysia, Prof Dr Abdul Rohman Msi Apt, pusat peneliti Universitas Gadjah Mada, Dra Nurhayati Subakat Apt CEO PT Paragon Technology and Innovation Wardah Kosmetic, ratusan mahasiswa dan perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten kota.

Diakuinya, sebagian makanan yang tidak ada label halal saat ini bukan berarti halal atau tidak halal. Ke depan untuk menjamin kehalalan sebuah makanan, restoran dan sejenisnya diharapkan akan lebih banyak yang mencantumkan label halal hasil sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. (*)