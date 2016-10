Segera Gelar Kejurprov Takraw se Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - KEJUARAAN Provinsi (Kejurprov) sepak takraw Kalsel 2016 akan segera digelar oleh pengurus provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Kalsel.



Ajang kejuaraan sepak takraw antar pengurus PSTI Kabupaten dan Kota se Kalsel ini direncanakan akan digelar pada awal Nopember mendatang.



Ketua bidang prestasi PSTI Kalsel H Murjani mengatakan kejurprov sepak takraw Kalsel diagendakan pada awal Nopember.



"Rencana memang awal nopember, namun bisa molor kemungkinan pertengahan Nopember," katanya, Minggu, (9/10).



Kegiatan kejurprov 2016 ini akan digelar di GOR Hasanudin HM sekaligus dengan kegiatan rakerprov PSTI Kalsel.



Event ini bakal menjadi moment pemanasan bagi para atlet sepak takraw kabupaten/kota se Kalsel sebelum nantinta tutun pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X 2017 di Kabuten Tabalong.



"Kejurprov 2016 merupakan program kerja PSTI Kalsel, ini juga menjadi ajang untuk melihat perkembangan sepaktakraw di kabupaten/kota se Kalsel," lanjutnya.



Selain itu, kesempatan ajang kejurprov juga menjadi kesempatan bagi PSTI Kalsel untuk mengenalkan sepak raga yang diadopsi saat melakukan try out saat persiapan tampil di PON XIX Jabar 2016.



Saat menjalani program try out di Kabupaten Gowa Sulsel, ketua umum PSTI Kalsel Puar Junaidi, melihat gerakan sepak raga. Rencananya saat pembukaan kejurprov 2016, sepak raga akan diperagakan